Napoli, ecco come cambierà la maglia da gioco nella prossima stagione

Come cambierà la maglia del Napoli nella prossima stagione in base alle indicazioni della Lega? E' quanto iniziano a chiedersi i tifosi azzurri nelle ultime settimane.

Ad anticipare alcune delle novità, ai microfoni di Radio Marte, è stato Enrico Caruso, responsabile commerciale Kappa per la Campania: “Da indicazioni della Lega cambieranno le maglie. Ci sarà soltanto la scritta degli sponsor e non lo sfondo rosso. Nel caso del Napoli non ci sarà più la toppa rossa della Lete, come degli altri sponsor, ma solo la scritta bianca. La scritta commerciale sarà molto meno invasiva. È un’assoluta novità rispetto agli ultimi anni, stiamo lavorando per rendere le nuove maglie ancora più belle".

"Le maglie della prossima stagione? Probabilmente ci sarà una bella sorpresa. Saranno lineari e ci sarà un nuovo tessuto ancora più tecnico. Abbiamo lavorato duramente per le prossime maglie in stretta collaborazione con Luigi De Laurentiis. La seconda maglia avrà un colore insolito, quello della terza sarà ancora più insolito”, ha aggiunto Caruso.