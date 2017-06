Marek Hamsik, la sua maglia all'asta per Unicef

La maglia bianca away del SSC Napoli, indossata dal capitano slovacco Marek Hamsik in occasione del match contro la Sampdoria, valido per la 38° giornata del campionato di Serie A TIM 2016/17. La maglia è stata inoltre autografata dallo stesso Hamsik.



La partita, disputata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova il 28 maggio 2017, è terminata con un roboante 4-2 in favore dei partenopei: Marekiaro si è reso protagonista del match siglando la rete del 3-0, il numero 12 della sua splendida stagione, coronata, inoltre, da 10 assist.



In occasione dell'ultima giornata del campionato 2016/17, tutti i capitani delle venti squadre di Serie A sono scesi in campo con la Patch Speciale Unicef applicata sulla manica sinistra.



Caratteristiche:

Maglia bianca away a maniche corte

Indossata da Marek Hamsik

Autografata da Marek Hamsik

Stemma del Napoli applicato sul petto

Sponsor Kappa

Patch Serie A TIM applicata su manica destra

Patch Speciale Unicef applicata su manica sinistra

Tecnologia Kombat-Skin

Nome e numero applicati in plastica sottile

#17, taglia M/L