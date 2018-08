Inguaribile Machach, il Carpi lo rispedisce al Napoli: troppo fumantino

È durata poco meno di tre settimane l'avventura di Zinedine Machach, in prestito dal Napoli al Carpi. Il calciatore franco algerino, arrivato alla corte di Sarri a gennaio del 2018 a parametro zero, non ha mai convinto lo staff tecnico azzurro e nella scorsa stagione non collezionò neanche un minuto. Ceduto in prestito al Carpi, nei giorni scorsi Machach ha litigato con un compagno di squadra della Primavera, finendo anzitempo l'allenamento.

CHI E' ZINEDINE MACHACH, CALCIATORE DAL PASSATO BURRASCOSO



La Gazzetta di Modena riporta oggi la decisione irrevocabile della dirigenza biancorossa: il calciatore sarà rispedito al Napoli, e già nelle prossime ore dovrebbe raccogliere le sue cose e tornare in città per aggregarsi al gruppo allenato da Ancelotti. A questo punto la società azzurra dovrà decidere il destino del calciatore, a quanto pare troppo irascibile per restare in contesti professionistici.