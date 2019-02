Furia di Stroppa sull'ex napoletano Machach: "Con me non giocherà più"

Machach, calciatore del Napoli in prestito al Crotone, è stato espulso dopo per aver applaudito l'arbitro, durante l'incontro Brescia-Crotone (vinta 2-0 dai lombardi), provocando l'ira del suo allenatore Giovannino Stroppa.

"Chi fa queste cose con me non gioca più. Machach ha sbagliato l’atteggiamento nel contrasto, perché altrimenti avrebbe preso lui la punizione, e poi si è fatto cacciare. È successo, non succederà più. Mi assumo io la responsabilità", ha spiegato l'allenatore del Crotone a caldo, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. L'espulsione del calciatore del Napoli è avvenuto al 35' della ripresa, dopo la rete del Brescia.