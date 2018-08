Under 21, Di Biagio convoca l'azzurro Luperto

Il ct dell'Italia Under 21 Luigi Di Biagio ha convocato 28 azzurrini per le gare con Slovacchia e Albania, in programma rispettivamente giovedì 6 settembre (ore 18.30) alla ‘MOL Arena’ di Dunajska Streda e martedì 11 settembre (ore 18.30 – diretta su Rai 2) alla ‘Sardegna Arena’ di Cagliari.

Tra questi c'è anche il difensore del Napoli Sebastiano Luperto.

L'elenco completo dei convocati:

Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Lorenzo Montipò (Benevento), Simone Scuffet (Udinese);

Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Davide Calabria (Milan), Fabio Depaoli (Chievo Verona), Federico Dimarco (Parma), Sebastiano Luperto (Napoli), Gianluca Mancini (Atalanta), Riccardo Marchizza (Crotone), Giuseppe Pezzella (Udinese), Filippo Romagna (Cagliari);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Francesco Cassata (Frosinone), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Lazio), Matteo Pessina (Atalanta), Sandro Tonali (Brescia), Luca Valzania (Atalanta);

Attaccanti: Federico Bonazzoli (Padova), Alberto Cerri (Cagliari), Patrick Cutrone (Milan), Andrea Favilli (Genoa), Riccardo Orsolini (Bologna), Vittorio Parigini (Torino), Luca Vido (Perugia).