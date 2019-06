CALCIOMERCATO - Carlo Alvino: "Il Napoli non ha mai pensato a Lukaku"

Il nome di Romelu Lukaku sta infiammando nelle ultime ore i tifosi del Napoli. Il noto giornalista Carlo Alvino, però, via Twitter, ha spento un po' gli entusiasmi sul web.

"Visto che siete già in tanti a chiedermelo, vi dico che il Napoli non ha mai pensato a Lukaku. E nemmeno mai ci penserà. Assolutamente fuori portata per il club decreto o non decreto. Fantacalcio? Fantamercato? Fate voi. Si lavora su altro e ci sarà bisogno di tempo per chiudere...", scrive il direttore di Tv Luna sui social.