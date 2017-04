Sepe, l'agente protesta: "Da Sarri solo chiacchiere, a fine anno andremo via"

Che il ruolo di terzo portiere stesse stretto a Luigi Sepe era intuibile. La goccia che deve aver fatto traboccare il vaso, però, dev'esser stata la partita di campionato di domenica scorsa in cui, con Reina infortunato, Sarri ha scelto Rafael per difendere i pali del Napoli contro la Juventus.

Mario Giuffredi, agente del portiere ex Empoli e Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni inequivocabili a Radio Crc a proposito del suo assistito: "Sarri ha fatto tante chiacchiere sui portieri, ma poi nel concreto allenatore e società hanno dimostrato di non credere in Sepe. Alla luce dei fatti, a fine stagione Sepe andrà via da Napoli".