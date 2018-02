La profezia di Moggi: "Scudetto alla Juve, il Napoli cadrà allo Stadium"

Luciano Moggi ne è sicuro: "Il Napoli andrà avanti così fino alla gara di Torino in cui la Juve prevarrà e vincerà il campionato". L'ex dirigente ha detto la sua ai microfoni di 7Gold, convinto che alla fine il titolo, al termine dell'entusiasmante corsa a due, sarà appannaggio della squadra allenata da Massimiliano Allegri.

La Juventus, per Moggi, "è una squadra che va per la sua strada. Certo sarebbe stato bene non spostare il match della scorsa domenica visto che l’Atalanta aveva le fatiche dell’Europa League e sarebbe stato ancora più facile per i ragazzi di Allegri ottenere i tre punti. Ma certamente non cambierà molto, sarà lo stesso quando recupererà la partita e magari la Juve vincerà lo stesso anche questo match".

Bene anche il Napoli, ma per l'ex dg lo scudetto non è un obiettivo raggiungibile. "Il Napoli prima sbagliava le gare facili, anche quella di Cagliari sarebbe stata difficile da portare a casa in passato". "Ora la squadra di Sarri sta facendo bene – conclude Moggi – ma dovrà affrontare da vicino i campioni in carica allo Juventus Stadium e lì cadrà, come è già successo all’andata".