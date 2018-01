Lucas Moura sempre più lontano da Napoli: la situazione

Sta per sfumare la pista che portava il Napoli verso Lucas Moura, attaccante brasiliano del Psg. La sua cessione è oramai data per certa, come dimostrano le dichiarazioni di Thiago Silva e di Marquinhos – compagni di squadra e connazionali – ma non sembra Napoli la destinazione del giocatore.

Sembrano molti i club interessati. Il primo è il Manchester United di Mourinho, seguito a ruota da un Tottenham il cui pressing nelle ultime ore si sta facendo più intenso. L'ultima pretendente è infine il Malaga.