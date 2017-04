Coppa Italia, Banti designato per Napoli-Juve

È stata resa nota la terna arbitrale che dirigerà Napoli-Juventus di Coppa Italia, semifinale di ritorno del torneo. Toccherà a Luca Banti di Livorno arbitrare un match che si preannuncia difficile, soprattutto dopo le pesanti polemiche della gara d'andata.

I suoi assistenti saranno Luca Giallatini di Civitavecchia e Giulio Dobosz di Roma, metre il quarto uomo sarà il barese Domenico Celi.

Anche Banti ha avuto precedenti non eccezionali con il Napoli: arbitrò infatti un Napoli-Fiorentina 1-3 in cui alcuni suoi errori finirono per condizionare il risultato finale. Il fischietto toscano, agente di commercio, è arrivato nella Can A-B dalla stagione 2004/05 dopo oltre dieci anni di gavetta. Debuttò nella massima serie proprio in un match della Juventus, in Juventus-Cagliari vinta 4-2 dai bianconeri.