Lozano-Napoli, ci siamo: il messicano presto in Italia per le visite mediche

Sembrano esserci ormai pochissimi dubbi. Hirving Lozano sarà il prossimo acquisto del Napoli.

L'attaccante messicano dovrebbe arrivare in Italia nella serata di martedì. Il giocatore - come riferito da Alfredo Pedullà - dovrebbe poi sostenere le visite mediche nella mattinata di mercoledì a Villa Stuart in Roma.

Già nel pomeriggio il calciatore potrebbe poi trasferirsi a Napoli, per il primo abbraccio con la sua nuova città.