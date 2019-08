Lozano sempre in gol all'esordio in un nuovo club: "Sarebbe bello riuscirci anche stavolta"

"Io sempre in gol all'esordio in un nuovo club? Sarebbe bello riuscirci anche stavolta e segnare sabato contro la Juve. La cosa più importante, però, è che la squadra vinca". Si è presentato così ufficialmente, presso la sala stampa di Castel Volturno, Hirving Lozano, ultimo arrivo in casa Napoli.

"Sono molto contento di fare parte di questo gruppo. Sono in una squadra importante composta da grandi giocatori e con un grande allenatore. Il Napoli è sempre stata la mia prima scelta, sono contento che sia andato tutto per il verso giusto. Sono tanti i motivi che mi hanno spinto qui: il tecnico, la squadra, la città, i campioni che ci giocano e i tifosi sempre molto vicini alla squadra. Ho parlato più volte con il Presidente De Laurentiis ed è stato un piacere. Ora devo lavorare per essere al 100%", ha affermato l'attaccante messicano.

L'ex Psv ha scelto la maglia numero 11: "E' un numero che mi piace molto e mi ha sempre portato bene".

Sulla posizione in campo, "El Chucky" non si è sbilanciato più di tanto: "Credo di essere un giocatore rapido, con buona tecnica. Ovviamente giocherò nella posizione che vorrà l'allenatore dando il 100%. In carriera ho ricoperto tutte le posizioni dell'attacco".

Lozano potrebbe esordire proprio contro la storica rivale degli azzurri, la Juventus: "E' una squadra grande ma l'obiettivo è vincere. Scudetto? Bisogna costruirlo partita dopo partita, dobbiamo lottare e sudare ogni giorno".