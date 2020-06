CALCIOMERCATO NAPOLI - Ds Parma: "Lozano nome interessante"

"Lozano in prestito nome interessante se parte Gervinho? Certo che è un nome interessante, è un giocatore importante ma dobbiamo vedere un po’ come saremo messi dopo il Covid-19 con gli ingaggi e tutto, se non ci sono determinate entrate, anche noi avremmo le ossa abbastanza rotte". Così il ds del Parma Daniele Faggiano, nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" in onda su Radio Marte, ha parlato dell'ipotesi di un approdo in prestito di Hirving Lozano in gialloblù.

Il dirigente parmense ha parlato anche del possibile ritorno al Napoli di Luigi Sepe: "Prima al Napoli non giocava, ora che è mio perché lo dovrei ridare?”.