Napoli, Lozano sceglie il numero 11: indizio sul futuro di Ounas?

Hirving Lozano ha scelto il suo numero di maglia al Napoli. L'attaccante messicano, infatti, indosserà la 11, che è stata di Adam Ounas fino alla scorsa stagione.

Un importante indizio di mercato, dunque, sul futuro dell'algerino, che è ormai davvero ad un passo dal trasferimento al Nizza, come anticipato da NapoliToday lo scorso 23 agosto.

@HirvingLozano70 "Sono in una squadra che ha sempre lottato per grandi risultati e anche quest'anno vogliamo fare il massimo per raggiungere i nostri obiettivi"

