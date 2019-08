Napoli, Lozano potrebbe essere l'acquisto più costoso della storia del club

Hirving Lozano si avvicina al Napoli. L'attaccante messicano sembra essere ormai davvero molto prossimo a vestire la maglia azzurra.

L'incontro tra De Laurentiis e Raiola sembrerebbe essere andato nel migliore dei modi ed il noto agente ha lasciato Napoli nelle ultime ore.

Per il passaggio del 24enne alla corte di Ancelotti bisogna limare ancora alcuni dettagli. Resta, inoltre, da verificare le condizioni del giocatore, uscito per infortunio nel corso dell'ultimo match con il Psv. Il contrattempo non sembrerebbe però essere di grave entità.

Lozano, dunque, in caso di accordo definitivo, potrebbe diventare nei prossimi giorni l'acquisto più costoso della storia del Napoli. Con i circa 40 milioni di euro e poco più che il club partenopeo dovrebbe versare nelle casse della società olandese, l'operazione supererebbe l'affare Higuain, arrivato all'ombra del Vesuvio dal Real Madrid nell'estate 2013 in cambio di 37 milioni.