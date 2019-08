"Lozano in arrivo in Italia": il messicano domani svolgerà le visite mediche

Sarà in Italia già questa sera Hirving Lozano, nuova ala destra del Napoli. Lo annuncia il giornalista tv Carlo Alvino, notoriamente ben informato sulle vicende di casa Napoli. "Stasera arriverà Lozano con volo privato", scrive Alvino. Domani sono in programma le visite mediche a Roma, poi il giocatore - acquisto più costoso della storia del calcio Napoli - sarà negli uffici Filmauro per la firma del contratto. Il calciatore è atteso per le 17.