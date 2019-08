CALCIOMERCATO NAPOLI - Per Lozano ci prova anche il Monaco

Clamorosa indiscrezione di mercato su Hirving Lozano. Secondo quanto riferisce France Football, infatti, il Monaco starebbe provando ad inserirsi in extremis nella trattativa che dovrebbe portare nei prossimi giorni l'attaccante messicano al Napoli.

Secondo il noto giornale transalpino, infatti, per il passaggio del 24enne del Psv in azzurro non sarebbe ancora stato trovato un accordo completo sui diritti d'immagine.

Il club del Principato sembra essere disposto a pareggiare l'offerta di ingaggio al giocatore e a rinunciare ai diritti d'immagine a cui il messicano tiene tanto.