CALCIOMERCATO NAPOLI - Don Balon: "Sfida Liverpool-Milan per Lozano"

Nonostante la stagione in chiaroscuro, Hirving Lozano continua ad avere numerosi estimatori.

Secondo quanto riferisce il noto giornale spagnolo "Don Balon", infatti, Liverpool e Milan sarebbero pronti a puntare sull'attaccante del Napoli nella prossima stagione.

Il club inglese, in particolare, sarebbe pronto a presentare una prima offerta al club partenopeo di 25 milioni di euro per il cartellino del messicano, per sondare il terreno. Difficilmente, però, gli azzurri si priveranno dell'ex Psv per meno di 35 milioni.