Tracollo Lozano: Gattuso lo caccia dall'allenamento

Napoli Calcio e Hirving Lozano: un amore mai sbocciato, una mancanza di fiducia frutto di qualche equivoco tattico e di una valutazione esagerata. Estate 2019. Il Napoli batte tutti i record di spesa della sua ottuagenaria storia e si assicura la fulminea ala del Psv Hirving Lozano. Estate 2020. Lozano viene cacciato dall'allenamento a pochi giorni dalla finale di Coppa Italia. L'episodio in questione è riportato dal Corriere dello Sport. Il tecnico Gennaro Gattuso avrebbe notato una mancanza di impegno durante la sessione d'allenamento di Lozano e avrebbe deciso di spedire il numero 11 azzurro a fare la doccia.

Il tecnico calabrese non è nuovo a questo tipo di soluzioni: ne era rimasto vittima anche Allan, prima della trasferta di Cagliari. In questi dodici mesi abbiamo visto Lozano impiegato come prima punta infruttuosa da Ancelotti, poi ala sinistra o destra senza tempra, autore di interminabili e rocamboleschi dribbling. I tifosi si erano fregati le mani dopo il gol alla Juventus, prima giornata di campionato. Ma le prestazioni sempre più deludenti e l'episodio di ieri spingono Lozano molto lontano da Napoli.

A Liverpool, precisamente. A desiderare il messicano, per una ulteriore chance in un grande torneo, è il suo grande sponsor Carlo Ancelotti, tecnico dell'Everton che lo volle a Napoli e convinse De Laurentiis a staccare un consistente assegno.