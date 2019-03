"Lozano è il principale obiettivo del Napoli": per portarlo in azzurro servono 40 milioni di euro

Secondo la Gazzetta dello Sport il Napoli sarebbe vicino all'acquisto di Hirving Lozano, attaccante messicano in forza al PSV Eindhoven, 24 anni. Lozano è uno dei principali obiettivi per il prossimo mercato estivo, Ancelotti lo conosce bene avendolo visionato durante i Mondiali del 2018 in Russia e avrebbe dato l'assenso all'acquisto. "Servono 40 milioni di euro", spiega la Gazzetta, "per battere la concorrenza del Manchester United e del Paris Saint Germain. Lozano preferirebbe l'Italia".

Finora Lozano ha collezionato 24 presenze con 15 gol e sei assist in Eredivisie.

