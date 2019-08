Lozano al Napoli, ci siamo: "Visite mediche lunedì o martedì"

Lozano al Napoli, ormai ci siamo. Quello che sarà probabilmente l'acquisto più costoso della storia del Napoli è atteso per le visite mediche in Italia. Ormai PSV e Napoli hanno raggiunto l'accordo per la cessione dell'ala messicana. Un esborso di circa 40 milioni garantirà l'arrivo del forte esterno. Accordo chiuso anche con Raiola, agente di Lozano.

Secondo TuttoMercatoWeb Lozano dovrebbe arrivare tra lunedì e martedì in Italia per le visite mediche - che diventano dirimenti dopo il recente infortunio rimediato in campionato - e poi firmerà con il Napoli. Al giocatore andranno 4,5 milioni a stagione.