Lozano, blitz di Raiola a Napoli: ora si può chiudere - infortunio permettendo

Nella serata di ieri il potente agente Mino Raiola è arrivato a Napoli. Obiettivo: chiudere le trattative per Hirving Lozano, ala destra del PSV pronta ormai a vestirsi d'azzurro. Un piccolo contrattempo ha però scandito le ore napoletane di Raiola: mentre il procuratore arrivava in albergo, il suo assistito rimediava un infortunio nella gara di campionato. Un infortunio che, però, stando alle prime indicazioni, non dovrebbe compromettere l'esito dell'affare. Oggi il Napoli attende gli esami clinici, e se non dovesse essere nulla di grave, allora Raiola e De Laurentiis potranno chiudere l'accordo.

L'affare potrebbe essere chiuso già in mattinata, considerato che Raiola avrebbe un volo di ritorno prenotato già alle 14.