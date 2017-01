Tonelli, dopo il gol alla Samp su Instagram un ringraziamento speciale

Dopo la buona prestazione e soprattutto il fondamentale gol segnato allo scadere che ha regalato la vittoria al Napoli, Lorenzo Tonelli ha scritto un messaggio sulla propria pagina Instagram.

"Non ho parole per descrivere questo momento...se non di ringraziamento - spiega il difensore del Napoli, ieri peraltro al debutto stagionale - verso chi ha creduto in me chi mi ha sostenuto durante questi 7 mesi, Quindi dico grazie alla mia famiglia a mio nonno, ad ognuno dei miei compagni, ai nostri tifosi ma sopratutto a te amore mio, sei stata e sei fondamentale. Solo tu potevi regalarmi la gioia più grande che c'è per un uomo...un bimbo. Questo gol, questa serata io la dedico a voi".