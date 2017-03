Insigne segna all'Empoli ed esulta: polemica in panchina

Il Napoli ad Empoli è passato in vantaggio con un bel gol di Lorenzo Insigne, questo pochi minuti dopo un calcio di rigore per gli azzurri – fallito da Dries Mertens – molto contestato dai toscani.

La panchina empolese si è molto arrabbiata con l'esterno d'attacco napoletano. Il calciatore dopo la marcatura è infatti andato nei pressi della panchina toscana per poter esultare dinanzi la telecamera.

Gli avversari hanno visto nel gesto una sorta di provocazione.

In realtà non era una provocazione, come spiegato da Hamsik agli avversari e riportato da Sky e Premium, ma alcuni suoi gesti erano rivolti ai tifosi del Napoli dietro la panchina toscana.

Dopo lo 0-3 su rigore, sua seconda marcatura, Lorenzo Insigne ha preferito esultare a centrocampo evitando polemiche.