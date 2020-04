Ancelotti, lockdown in Inghilterra: "Vado in spiaggia e in bicicletta"

Carlo Ancelotti, ex allenatore del Napoli in questa stagione davvero particolare per gli azzurri, ha raccontato sul sito dell'Everton (il club che ora allena dopo l'esonero da parte di De Laurentiis) come sta trascorrendo le sue giornate di lockdown in Inghilterra.

L'allenatore non si annoia in attesa del ritorno al calcio giocato. "Se cammino vado a Crosby, in spiaggia, e talvolta vado in bicicletta a Formby. È una bellissima area, la spiaggia è davvero fantastica. È lunga, puoi mantenere le distanze quando cammini. Mi piace molto".

Il tecnico è preoccupato per l'emergenza sanitaria. "Non è un buon momento nel mondo, in Inghilterra, in Italia e in Europa, a causa di questa pandemia. Ma il fatto che abbiamo la possibilità di camminare e andare in bicicletta è molto importante per noi stessi. In Italia questo non è permesso farlo. Sono in contatto con molte persone in Italia e sono costrette a rimanere a casa, quindi non è un buon momento per loro".