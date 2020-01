Napoli, ufficiale l'acquisto di Lobotka

Dopo la vittoria in Coppa Italia sul Perugia e l'esordio in azzurro di Demme, per il Napoli oggi è il giorno di Stanislav Lobotka.

Il centrocampista slovacco è arrivato presso il centro tecnico di Castel Volturno insieme ai suoi agenti.

Il calciatore ha firmato con il sodalizio partenopeo un contratto da 4 anni e mezzo (ingaggio da circa1.8 milioni di euro a stagione).

L'ufficialità dal club napoletano è arrivata intorno alle 15.00, con il consueto tweet presidenziale di Aurelio De Laurentiis.

Lobotka si è anche allenato con il resto della squadra.