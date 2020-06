Napoli, ritiro in centro città. Gattuso perde Lobotka

Il Napoli è giunto in serata in ritiro all'Hotel Britannique in corso Vittorio Emanuele. Gli azzurri hanno sostenuto a metà pomeriggio la seduta di rifinitura allo stadio San Paolo.

Presenti a bordo campo anche Aurelio De Laurentiis e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che ha fatto una breve visita alla squadra partenopea.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gattuso perde Lobotka per la sfida contro l'Inter. Il centrocampista slovacco non si è allenato, infatti, per un affaticamento muscolare al retto femorale sinistro e non sarà tra i convocati.