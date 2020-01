CALCIOMERCATO - Pedullà: "Demme al Napoli, fissate le visite mediche"

Non solo Lobotka. Il Napoli potrebbe chiudere una doppia operazione a centrocampo nei prossimi giorni. Secondo il noto giornalista Alfredo Pedullà, infatti, gli azzurri potrebbero ingaggiare sia lo slovacco del Celta Vigo che il tedesco Demme del Lipsia.

Proprio quest'ultimo sarebbe ormai ad un passo dal club partenopeo per un'operazione da 10 milioni più 2/3 di bonus.

Secondo l'esperto di mercato di Sportitalia, sarebbe già state fissate anche le visite mediche nella giornata di giovedì.

Sempre il Napoli - scrive Pedullà sul proprio sito ufficiale - ha raggiunto un accordo totale con il Verona per il difensore Rrahmani, che approderà a giugno in azzurro per 12 milioni di euro più 2 di bonus.