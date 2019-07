CALCIOMERCATO NAPOLI - Il nome nuovo è Lo Celso del Betis

E' Giovanni Lo Celso il nome nuovo per il mercato del Napoli. La notizia rimbalza direttamente dalla Spagna. A rilanciare l'indiscrezione è stato Abc de Sevilla.

Il centrocampista del Betis e della nazionale argentina sarebbe finito nel mirino azzurro, secondo la stampa iberica. Il 23enne, autore di una splendida stagione con la maglia biancoverde, impreziosita da 16 gol tra Liga e coppe, ha però una valutazione altissima.

Sembra, infatti, che il Betis non voglia privarsi del suo gioiello per meno di 75 milioni di euro, avendo già respinto un importante assalto del Tottenham per l'ex Psg.