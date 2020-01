ANTEPRIMA - Per Llorente spunta anche la Real Sociedad

Fernando Llorente è uno dei grandi protagonisti del mercato invernale a livello europeo. L'attaccante del Napoli è nel mirino di molti club di differenti campionati.

L'ultima voce sull'ex Tottenham riguarda ancora la Liga. Secondo quanto riferisce "As", infatti, il 34enne è uno degli obiettivi principali della Real Sociedad per rinforzare l'attacco.

Llorente sarebbe il favorito, insieme a Stuani, per sostituire Willian Josè, in procinto di accasarsi al Tottenham in Premier League.

Il centravanti azzurro è da tempo un pallino del presidente della Real Sociedad Jokin Aperribay.