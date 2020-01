LE PARISIEN - Llorente al Psg in caso di partenza di Cavani?

Fernando Llorente continua ad essere al centro di numerose voci di mercato sia in Italia che in Europa. L'ultima, in ordine di tempo, arriva dalla Francia.

Secondo quanto scrive Le Parisien, infatti, l'attaccante del Napoli potrebbe diventare un'idea 'last minute' per il Paris Saint Germain nel caso in cui si concretizzasse la cessione di Edinson Cavani all'Atletico Madrid già a gennaio.

Il noto quotidiano transalpino sostiene che nell'entourage dell'uruguaiano c'è grande fiducia per la conclusione dell'operazione. L'intesa tra parigini e 'colchoneros' però non è stata ancora trovata. 20 milioni la richiesta del Psg per privarsi subito del Matador, a fronte di un'offerta di 5 milioni inferiore dell'Atletico.

Ma quella spagnola non è l'unica pista: per l'ex centravanti del Napoli, infatti, sarebbe arrivata anche un'offerta molto importante dal Miami di Beckham, come riferito da fonti vicine al giocatore ad As.