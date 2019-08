Alvino: "Llorente pista avviata. Dovrebbe essere l'ariete per sbloccare le partite storte"

Oltre a Lozano, l'altro nome caldo per il mercato del Napoli è quello di Fernando Llorente.

L'attaccante spagnolo, 34 anni, è attualmente svincolato dopo aver giocato gli ultimi due anni nelle file del Tottenham.

L'ex Juve e Siviglia viene accostato con insistenza agli azzurri negli ultimi giorni e anche il noto giornalista Carlo Alvino ha confermato la trattativa.

"La pista Llorente non solo è vera ma è stata avviata già da settimane e non da qualche giorno. Secondo il Napoli lo spagnolo dovrebbe fare quello che ha fatto al Tottenham: l’ariete per sbloccare partite 'storte'", scrive il direttore di Tv Luna su Twitter.