Napoli, ufficiale Llorente. Aspettando eventuali botti di fine mercato

Il Napoli ha ufficializzato l'acquisto di Fernando Llorente. Il centravanti spagnolo, svincolato, aveva svolto con successo le visite mediche nella giornata di sabato, prima della gara tra Juve e Napoli. Trentaquattro anni (trentacinque a febbraio), Llorente è reduce da un biennio vissuto al Tottenham dove ha compensato la pochezza realizzativa in campionato con alcune reti decisive in Champions League. Il Napoli spera, in questo modo, di affiancare a Milik un'alternativa di peso ed esperienza. Che sarebbe stata già molto utile a Torino contro la Juve.

"Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura con il Napoli. Sicuramente ci aspettano grandi momenti da vivere insieme, e farò del mio meglio per raggiungere tanti obiettivi importanti. Ringrazio tutti i tifosi di questa grande squadra per l'affetto che mi hanno dimostrato. Grazie": queste le prime parole di Llorente.