Calciomercato, Llorente potrebbe finire al Benevento

Un altro contratto, oltre a quelli ben più rumorosi di Callejon e Mertens, è in scadenza questa estate. Si tratta di quello dello spagnolo Fernando Llorente, arrivato in estate a parametro zero e che, dopo una stagione, si libererà nuovamente. Difficile infatti che il Napoli rinnovi il contratto al centravanti, che ha compiuto 35 anni e non ha lasciato il segno - almeno finora.

Llorente potrebbe, secondo recenti voci di mercato, accasarsi però ancora in serie A. Sono due, precisamente, le piste in piedi. A Parma potrebbe avvicendarsi con l'ex Napoli Roberto Inglese, oppure potrebbe essere la punta di diamante del reparto avanzato del Benevento, ormai prossimo alla promozione in serie A (dovessero riprendere i campionati di cadetteria).