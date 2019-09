Napoli-Liverpool, Llorente esulta baciando la maglia: "Incredibile segnare al San Paolo"

Uno dei grandi protagonisti della vittoria del Napoli sul Liverpool è stato senza dubbio Fernando Llorente. L'attaccante spagnolo ha cambiato la gara con il suo ingresso, siglando peraltro la rete del definitivo 2-0, la sua prima in azzurro.

"È stato qualcosa di incredibile segnare al San Paolo, non immaginavo di cominciare così. Sono molto contento. Abbiamo dimostrato di stare al livello delle grandi squadre come il Liverpool", ha dichiarato l'ex Tottenham a fine partita ai microfoni di Sky Sport.

A colpire è stato soprattutto il gesto del 34enne, che al momento del gol ha esultato baciando lo stemma del Napoli sulla maglia. La sua dimostrazione d'affetto per i nuovi colori, ha incontrato grande apprezzamento tra i tifosi azzurri e irritazione in molti tifosi juventini, sua ex squadra, che si sono fatti sentire sui social.