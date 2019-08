Napoli-Llorente, l'annuncio: "E' tutto fatto, De Laurentiis spazientito da Icardi"

"Entro oggi Icardi e Wanda avrebbero dovuto rispondere all'ultimatum del presidente De Laurentiis ma non l'hanno fatto". Per questo, secondo quanto riportato dal giornalista Raffaele Auriemma, il patron del Napoli avrebbe deciso di chiudere la trattativa con Fernando Llorente, ex centravanti di Tottenham e Juventus, ora svincolatosi.

"C'è un accordo sulla base di un triennale da 2,5 milioni a stagione, ed entro lunedì si chiuderà l'operazione". Sembra dunque tramontare l'ipotesi Icardi, che avrebbe tentennato troppo e sembrerebbe ormai destinato a un'altra stagione in nerazzurro, probabilmente da spettatore non pagante.