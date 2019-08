Si avvicina il colpo in attacco: "L'agente di Llorente oggi a Capri con Giuntoli e De Laurentiis"

Si avvicina Fernando Llorente al Napoli. Secondo Valter De Maggio, che ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale degli azzurri, il colpo sarebbe vicino.

“Qualcuno dice che in giornata – sono le parole del giornalista – dovrebbe arrivare l’agente di Llorente per incontrare De Laurentiis e Giuntoli. In questo momento i due sono a Capri, dovesse arrivare l’agente dello spagnolo probabilmente li raggiungerebbe sull’isola”.

L'arrivo del 34enne ex Tottenham ora svincolato precluderebbe definitivamente l'ipotesi Mauro Icardi, che pure il Napoli sta trattando in questa sessione di calciomercato.