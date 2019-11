Liverpool-Napoli, dove vedere la partita

Cattive notizie per i tifosi azzurri. Liverpool-Napoli, gara valida per la quinta giornata del gruop stage di Champions League, in programma martedì 27 novembre ad Anfield alle ore 21,00, non sarà trasmessa in diretta tv in chiaro.

Liverpool-Napoli, infatti, andrà in onda su Sky Sport e sarà visibile in streaming, per gli abbonati all'emittente satellitare, su Skygo su pc, tablet e smartphone.

L'incontro sarà trasmesso anche in diretta radiofonica su Radio Kiss Kiss Italia.