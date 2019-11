Liverpool-Napoli: primo tempo con gli azzurri avanti, capolavoro di Mertens

Partita difficile, difficilissima quella che stanno disputando gli azzurri ad Anfield. Il Liverpool degli ultimi tempi è inarrestabile, mentre il Napoli è stato di recente l'altra faccia della stessa medaglia: scialbo, disorganizzato, abulico e disabituato a vincere.

Eppure il Napoli visto nel primo tempo è stato encomiabile: i primi 45 minuti si sono chiusi 0-1, col gli azzurri in vantaggio grazie a Mertens.

Sorprendente la formazione iniziale. Di Lorenzo gioca a destra a centrocampo al posto di Callejon, mentre dietro di lui c'è Maksimovic. La squadra comunque, al contrario di come pure si pensava, non si schiera a 3 dietro in fase di non possesso. Da un lato in porta Meret, in difesa da sinistra Mario Rui, Koulibaly, Manolas e Maksimovic; a centrocampo Fabian Ruiz, Zielinski, Allan e Di Lorenzo; in attacco Lozano e Mertens; dall'altro i reds con Alisson tra i pali, Gomez, Lovren, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Milner, Mane, Salah, Firmino.

Il Liverpool parte forte e tende, con folate offensive, a superare il centrocampo del Napoli. Gli azzurri però in difesa mostrano solidità e una buona concentrazione. Al 20mo i padroni di casa si fanno sorprendere. Di Lorenzo lancia Mertens in profondità, il belga si invola sul filo del fuorigioco e incrocia un tiro impossibile alle spalle di Alisson: 0-1, il Napoli è in vantaggio. I reds reagiscono e tengono il pallino del gioco, ma gli uomini di Ancelotti chiudono ogni spazio possibile con sugli scudi soprattutto Allan, Koulibaly e Manolas. Nel finale di frazione di gioco i reds cambiano passo: il clima sugli spalti è infuocato, la pressione è forte e il gioco duro, ma il primo tempo si chiude col Napoli avanti di un gol.