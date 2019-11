Liverpool-Napoli, Ancelotti sorprende ancora: Di Lorenzo per Callejon

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Liverpool-Napoli, valevole per la 5ta giornata del girone di Champions League Gruppo E.

Novità importanti in casa Napoli, probabilmente un modulo inedito per la squadra di Ancelotti. Di Lorenzo gioca a destra al posto di Callejon, mentre dietro di lui ci sarà Maksimovic. Non è quindi da escludere che gli azzurri in fase di non possesso si chierino a 3 dietro.

Questa la squadra in campo: in porta Meret, in difesa da sinistra Mario Rui, Koulibaly, Manolas e Maksimovic; a centrocampo Fabian Ruiz, Zielinski, Allan e Di Lorenzo; in attacco Lozano e Mertens.

I padroni di casa invece schierano Alisson tra i pali, Gomez, Lovren, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Milner, Mane, Salah, Firmino.