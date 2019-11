Liverpool-Napoli, le probabili formazioni: coppia Mertens-Lozano in avanti

Le probabili formazioni di Liverpool-Napoli. Ancelotti, nonostante figurino nell'elenco dei convocati, non dovrebbe schierare dal primo minuto Mario Rui e Fabian Ruiz, non ancora al meglio. In attacco, complici anche le assenze di Milik e Insigne, il tecnico azzurro si affiderà con ogni probabilità alla coppia Lozano-Mertens. Dubbi in difesa e a centrocampo, dove però Elmas va verso la riconferma.

PROBABILI FORMAZIONI

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson, Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Chamberlain; Salah, Firmino, Manè. All. Klopp

NAPOLI (4-4-2): Meret, Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Allan, Elmas, Zielinski; Lozano, Mertens. All. Ancelotti.