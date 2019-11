Ancelotti: "Disgelo giocatori-ADL? C'è già". Da De Laurentiis tweet di pace

"Un pari qui non è facile, siamo stati in partita anche se abbiamo sofferto abbassandoci molto". È soddisfatto Carlo Ancelotti dell'1-1 rimediato dal Napoli ad Anfield contro il Liverpool, risultato che garantisce ottime possibilità di passare agli ottavi di Champions League.

"Contro di loro - spiega il tecnico del Napoli ai microfoni di Sky, a proposito della partita accorta della sua squadra - non c'è altra maniera per uscire vivi da qui. Il girone si è messo bene, con l'ultima in casa. È stata una buona serata".

Secondo l'allenatore del Napoli c'è ancora però qualcosa da limare in campionato. "Questi sono grandi palcoscenici, si dà tutto a livello mentale e fisico. In campionato non sempre ci siamo riusciti, è un limite che dobbiamo superare e questa prestazione ci aiuta".

Capitolo società. "Nello spogliatoio c'è un ambiente sano, nella volontà di tutti di uscire da questo momento - aggiunge Ancelotti - Ci sono state molte critiche, ma bisogna essere obiettivi, nel calcio i momenti di difficoltà. Non dobbiamo perdere la testa, e la strada intrapresa è quella giusta". "Se ho parlato con De Laurentiis? Sì ed era molto contento, ha voluto ringraziare tutti per la bella partita. Ora vediamo di passare il turno. Il disgelo c'è già, anche se stasera faceva molto freddo", scherza.

Due tweet anche da De Laurentiis

"Con Ancelotti e con questa squadra due vittorie e un pareggio contro un Liverpool stracampione. Contro chi gufa – è il tweet di Aurelio De Laurentiis a fine gara – addossando il non rendimento a rinnovi non effettuati, questa partita è la risposta definitiva. Bravo l'allenatore e bravi i nostri calciatori". "Adesso tutti a testa bassa a lavorare duro e a considerare le prossime partite come se tutte fossero contro il Liverpool – ha concluso il patron – Non dobbiamo oggi parlare di misure societarie con i giocatori. Queste vicende le risolveremo tra noi senza pressioni o condizionamenti esterni".

