Liverpool-Napoli, la diretta: sorprese in formazione | LIVE

Napoli in campo ad Edimburgo per il primo test internazionale contro il Liverpool di Klopp. Sorprese nell'undici nazionale. Mario Rui titolare al posto di Ghoulam, Callejon centrale di centrocampo al fianco di Zielinski, con Verdi al suo posto.

Questa la formazione ufficiale degli azzurri: Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Callejon, Zielinski; Verdi, Mertens, Insigne; Milik.

DIRETTA TV E RADIO

Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport in pay per view, al costo di 10 euro, e in radio su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Italia.

