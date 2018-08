Liverpool-Napoli, la diretta | LIVE

Napoli in campo a Dublino alle 19 per la prima delle amichevoli internazionali che vedranno impegnati gli azzurri. Avversario di turno degli uomini di Ancelotti il Liverpool di Jurgen Klopp.

Queste le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Karnezis, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Luperto; Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Callejon, Milik, Insigne.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson, Clyne, Gomez, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Milner; Keita, Salah, Manè; Firmino.

GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA

62': fuori Hamsik, Fabian Ruiz, Callejon, Milik e Insigne, dentro Diawara, Rog, Ounas, Inglese e Verdi

58': esce Albiol, entra Maksimovic

57': 3-0 del Liverpool con un splendido tiro a giro di Salah

Inizia la ripresa: fuori Luperto, dentro Mario Rui

Finisce il primo tempo: Liverpool-Napoli 2-0

43': gol annullato, ingiustamente, a Callejon per fuorigioco

33': gol annullato a Firmino per fuorigioco

Si fa vivo Milik al 23': tiro a lato

Raddoppio del Liverpool al 9': uscita a vuoto di Karnezis e gol di testa di Wijnaldum

Occasione per Insigne al 6', che non riesce a battere Alisson in uscita

Liverpool in vantaggio al 4': gol di Milner

Koulibaly subito decisivo: intervento provvidenziale dopo pochi secondi

Calcio d'inizio