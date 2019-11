Liverpool-Napoli, De Laurentiis non sarà in Inghilterra con la squadra

Aurelio De Laurentiis non sarà ad Anfield mercoledì sera per assistere a Liverpool-Napoli. Il patron azzurro è ancora negli Usa e, secondo quanto riferisce Carlo Alvino, non rientrerà in tempo utile per seguire gli azzurri nella trasferta in terra inglese.

"Il presidente De Laurentiis non è ancora in Italia e non sara in trasferta a Liverpool", scrive il direttore di Tv Luna su Twitter.