Liverpool-Napoli, i convocati di Ancelotti: Insigne out

Sono 20 i convocati da Carlo Ancelotti per il match di Anfield contro il Liverpool, valido per la quinta giornata di Champions League, in programma mercoledì alle ore 21.

Si tratta di Karnezis, Meret e Ospina in porta; Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Manolas, Maksimovic e Mario Rui in difesa; Allan, Callejon, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano e Zielinski a centrocampo; Llorente, Lozano, Mertens e Younes in attacco.

Restano fuori Ghoulam e Insigne. Il primo ha effettuato allenamento personalizzato, il secondo svolto la prima parte dell'allenamento in gruppo, evitando la partitina finale a causa del trauma contusivo al gomito destro rimediato nella gara di sabato col Milan a San Siro.

Personalizzato anche per Fabian Ruiz - fermatosi prima del match - che però farà parte della rosa di uomini a disposizione del mister.