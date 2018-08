Liverpool-Napoli, Ancelotti: "Una sconfitta che può servire a crescere"

Carlo Ancelotti ha analizzato i motivi della sonora sconfitta contro il Liverpool al termine del match. Queste le parole del tecnico azzurro a Sky Sport riportate dal sito ufficiale del Napoli.

"E' una sconfitta che brucia per il risultato pesante, ma che può servire a crescere. Subire 5 gol dà fastidio perchè brucia sempre perdere male anche in amichevole. Probabilmente abbiamo impostato una partita giocando a viso aperto e interpretandola così abbiamo mostrato difficoltà. Ma in questo momento ci serve sperimentare e provare, altrimenti sarebbe inutile. Stiamo cercando di fare delle cose alle quali la squadra non è ancora del tutto abituata. Bisogna assimilare i nuovi meccanismi e necessitiamo di tempo per poter esprimerci come vogliamo. Se non avessimo voluto rischiare avremmo fatto un'altra gara, ma sarebbe stato poco produttivop perchè ora ci serve provare a giocare. Meglio fare qualche errore adesso che in seguito. La costruzione della manovra deve essere più limpida e veloce. Qualcosa di buono s'è vista, c'è da lavorare, ma l'idea è quella sempre di imporre il nostro gioco. La fiducia c'è, l'entusiasmo c'è e resta anche dopo questa sconfitta. Una sconfitta così può aiutare a crescere, abbiamo mostrato problemi che andremo a risolvere velocemente", il commento di Ancelotti.

L'allenatore azzurro ha parlato anche del rinnovo di contratto di Koulibaly: "La cosa principale che avevo chiesto era non vendere giocatori importanti. E la conferma di Koulibaly è un altro tassello importantissimo per noi. La rosa è forte, è competitiva, mi piace e andremo avanti così convinti di poter fare buonissime cose".