Disfatta Napoli a Dublino: il Liverpool dilaga e vince 5-0

E' stata una serata da dimenticare e da mettersi al più presto alle spalle quella vissuta dal Napoli a Dublino. Gli azzurri incappano in una prestazione a dir poco deludente nella prima delle amichevoli internazionali e vengono sconfitti con un secco 5-0 dal Liverpool.

L'inizio fa capire subito come rischiano di andare le cose: al 4' il Liverpool passa subito in vantaggio con Milner. Cinque minuti dopo, al 9', primo passaggio a vuoto di Karnezis, che esce fuori tempo sulla testa di Wijnaldum, che sigla il raddoppio. Dopo lo smarrimento iniziale gli uomini di Ancelotti provano a reagire, ma gli inglesi in contropiede danno la sensazione di poter far male quando vogliono.

Al 23' il primo sussulto di Milik, che però mette a lato. Il più pericoloso e vivace in casa partenopea è Callejon, al quale sul finire della prima frazione viene annullato per fuorigioco un gol che era invece regolare.

Al rientro dagli spogliatoi Mario Rui sostituisce Luperto. Al 58' Salah segna il 3-0, con uno splendido tiro a giro. Comincia la girandola dei cambi in casa Napoli: Ancelotti rivolta l'undici in campo come un calzino, senza però ottenere nessun effetto. Tranne qualche iniziativa isolata di Mario Rui e Verdi, per il resto è solo Liverpool.

I 'reds' dilagano con Sturridge al 73', che sfrutta al meglio una corta e centrale respinta di Karnezis. Fissa il risultato sul 5-0 lo spagnolo Alberto Moreno al 78', facendo calare il sipario su un match a senso unico.

Per Hamsik e compagni l'occasione del riscatto ci sarà martedì sera, quando affronteranno a San Gallo, in Svizzera, il Borussia Dortmund.