Napoli, caccia allo svincolato: tre le possibili piste, c'è anche un ex azzurro

Maurizio Sarri, nel post partita di Napoli-Lazio, non ha escluso il ricorso al mercato degli svincolati per ovviare numericamente al nuovo infortunio di Faouzi Ghoulam. Il ds azzurro Giuntoli sta scandagliando il mercato dei parametri zero alla ricerca di un terzino che possa fare al caso del club partenopeo.

Tanti i nomi girati in questi ultimi giorni che vanno scartati per una serie di motivi. Restano plausibili, invece, le piste che portano al brasiliano Siqueira e al croato Milic.

Il primo, 32 anni ad aprile, può vantare grande esperienza in Italia (Inter, Lazio, Ancona e Udinese) e nella penisola iberica, dove ha giocato nelle ultime stagioni con le maglie di Granada, Benfica, Valencia e Atletico Madrid, club dal quale si è liberato a parametro zero a fine settembre. Oltre al terzino basso, Siqueira può ricoprire all'occorrenza anche il ruolo di esterno alto a sinistra, rimasto comunque scoperto dalla cessione di Giaccherini. Restano perplessità, però, sulle sue condizioni fisiche: l'ultimo match ufficiale lo ha giocato ad aprile, con la maglia del Valencia.

Anche Milic, 29 anni a maggio, può già vantare un'esperienza in Italia. Il croato ha infatti indossato la maglia della Fiorentina nella passata stagione. Negli ultimi mesi ha giocato (poco) in Grecia, con la maglia dell'Olympiakos, prima di liberarsi a parametro zero qualche settimana fa.

C'è poi un'ultima suggestiva pista che porta ad una vecchia conoscenza degli spogliatoi di Castel Volturno. Si tratta di Giandomenico Mesto, esperto terzino già al Napoli dal 2012 al 2015. Dopo l'addio al club partenopeo, l'ex Reggina, Udinese e Genoa ha giocato nelle ultime due stagioni in Grecia, con il Panathinaikos, con cui ha concluso l'esperienza il 30 giugno scorso. Mesto, 36 anni da compiere a maggio, ha dalla sua la conoscenza dell'ambiente e di questo gruppo, la duttilità (può giocare su entrambe le fasce) e, a differenza di Siqueira e di Milic, potrebbe accontentarsi anche di un contratto fino al termine della stagione.