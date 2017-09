Champions League, la lista del Napoli: escluso Tonelli

E' stata resa nota la lista Champions del Napoli. Lorenzo Tonelli è il grande escluso per gli azzurri nella fase a gironi. Il difensore ex Empoli è stato al centro di molte trattative per la sua cessione in particolare con Chievo e Sampdoria non andate in porto.

Ecco la lista che con ogni probabilità presenterà Sarri: Reina, Rafael e Sepe, Albiol, Chiriches, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Maggio, Mario Rui, Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog e Zielinski, Giaccherini, Callejon, Ounas, Insigne, Mertens e Milik.